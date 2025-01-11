NY³ô¼°10Æü¡ÊNY»þ´Ö13:18¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:18¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ42068.05¡Ê-567.15-1.33%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯19204.13¡Ê-274.75-1.41%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª38885¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-365-0.94%¡Ë ²¤½£³ô¼°10Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 8248.49¡Ê-71.20-0.86%¡Ë ÆÈDAX 20214.79¡Ê-102.31-0.50%¡Ë Ê©CAC40 7431.04¡Ê-59.24-0.79%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.369¡Ê+0.105¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.765¡Ê+0.076¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.968