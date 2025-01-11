Timothy GardnerDaphne Psaledakis[¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¿¥í¥ó¥É¥ó £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï£±£°Æü¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¼ýÆþ¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢ÀÐÌýÂç¼ê¥¬¥¹¥×¥í¥à¥Í¥Õ¥Á¤È¥¹¥ë¥°¥È¥Í¥Õ¥Æ¥¬¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£À©ºÛ¶¯²½¤Ï£²£°Æü¤ËÈ¯Â­¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÀ¯¸¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾ÄÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ ±Ñ¹ñ¤âÊÆ¹ñ¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¬¥¹¥×¥í¥à¥Í¥Õ¥Á¤È¥¹¥ë¥°¥È¥Í¥Õ¥Æ