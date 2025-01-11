¤Ê¤È¤ê¤¬¡¢3·î12Æü¤Ë²è½¸¡Ö¶ÀÌÌ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²è½¸¡Ö¶ÀÌÌ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤È¤ê¤Î²»³ÚºîÉÊ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¡£2023Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø·à¾ì¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤­¤¿³Ú¶Ê¤«¤é·×17¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢³Æ¶Ê¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼·×11Ì¾¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤·¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²è½¸¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²è½¸¡Ö¶À