1·î11Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¡©ÁÇÅ¨¤ÊÎø¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¤ÎÎø°¦Í½Êó¤ò12À±ºÂ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ªÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç♡Âè1°Ì¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡ý±¿Ç¤¤»¤ÊÎø¤ò¤·¤Æ¤âº£Æü¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¤½¤¦¡£º£Æü¤ÏÎø°¦¤Ë´Ø¤·¤ÆÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¼åµ¤¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¹¬±¿¤¬²¿ÅÙ¤âµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿º£Æü¤Ï¡¢±¿Ç¤¤»¤ÊÎø¤ò¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âè2°Ì¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡ýÎø¤ÎºÍÇ½¤¬Çú