Clauda TaniosTala Ramadan[¥É¥Ð¥¤ £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï£±£°Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÈ¯ÅÅ½ê¤È£²¤Ä¤Î¹Á¤òÇú·â¤·¤¿¡£¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉüÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡Ö¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â½Å¤¤Âå½þ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤³