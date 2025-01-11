Andrea Shalal[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÂçÅýÎÎ·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ã£Å£Á¡Ë¤Ï£±£°Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´üÃæºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô¸å¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÊÆ·Êµ¤²óÉü¤ä°ÂÁ´¤ÊÅê»ñÀè¤òµá¤á¤ëÆ°¤­¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñºÝ»ñËÜ¥Õ¥í¡¼¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÍ¥°Ì¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢È¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤òÂ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±ÌÁ¹ñ¤Ê