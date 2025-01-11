¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¸¥Ã¥À¤Ç9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ½à·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎÁª¼ê¤Î²ÈÂ²¤¬ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò´Þ¤à·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤È¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖEsports IB3¡×¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£ ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎMF¥À¥Ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎºÊ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥Ñ¥é¥Ö¥é¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢R¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃË¤¿¤Á¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿