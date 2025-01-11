¿·Æþ¼Ò°÷¤Î½éÇ¤µë¤ò41Ëü±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î½éÇ¤µë¤ò¸½ºß¤Î28Ëü±ß¤«¤é13Ëü±ßÄøÅÙ°ú¤­¾å¤²¡¢ºÇÂç41Ëü±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÂ´¤ÇÅ¾µï¤òÈ¼¤¦Å¾¶Ð¤ò´õË¾¤·¡¢ËÜµòÃÏ°Ê³°¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¦¼ï¤òÁ´¤ÆÁí¹ç¿¦¤Ë°ìËÜ²½¤·¡¢µëÍ¿¤ò°ú¤­¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤È¶¨µÄÃæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö