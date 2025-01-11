º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤¬¹ß¤ê¡¢11Æü¤âÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤äÍîÀã¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢¼¢²ì¡¦ÊÆ¸¶»Ô¤Ç¤Ï9cm¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç1cm¤Ê¤É¡¢Åì³¤¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¤Ç¤âº£µ¨½é¤á¤ÆÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂçÀã¤ÇÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤ÏºÇÂç54Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìó7Ëü1000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÌ¾¿À¹âÂ®¤äËÌÎ¦Æ»¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È