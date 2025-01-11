¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛµÙ¾ìÌÀ¤±10Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢µÙ¾ìÁ°¤Î8Æü¤ÈÈæ¤Ù¤¿²¼¤²Éý¤¬°ì»þ¡¢600¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£