Lucia Mutikani¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó£±£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£±£°ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï£²£µËü£¶£°£°£°¿ÍÁý²Ã¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î£±£¶Ëü¿ÍÁý¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ï£´¡¥£±¡ó¤È¡¢Á°·î¤Î£´¡¥£²¡ó¤«¤éÄã²¼¤·¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬º£Ç¯¤ÏÍø²¼¤²¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡££Æ£Ò£Â¤¬£²£°£²£²¨¡£²£³Ç¯¤ËÂçÉý¤ÊÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¸ÛÍÑ¤ÏÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ç¤ËÎò»ËÅª