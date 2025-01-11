1·î10Æü¤Ï110ÈÖ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬·Ù»ëÄ£¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢110ÈÖÄÌÊó¤ÎÅ¬ÀµÍøÍÑ¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤µ¤ó¡Ö¶¯Åð¤ä¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ»þ¤Ï110ÈÖÄÌÊó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡ªÉÔ¿³¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¤­¤âÌÂ¤ï¤º¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×110ÈÖ¤ÎÆü¤Î1·î10Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÀÐ¿À°æ½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤µ¤ó¤ÏÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡¦ÀÐ¿À°æ¸ø