JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËJRÅì³¤¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ë¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼(T4ÊÔÀ®)¡×¤¬±¿¹Ô¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1·î14Æü(²Ð)¤è¤ê¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼(T4ÊÔÀ®)¹¬¤»ÆÏ¤±¤ë¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼(T4ÊÔÀ®)¹¬¤»ÆÏ¤±¤ë¥Õ¥§¥¢¡Ù  JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËJRÅì³¤¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ë¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼(T4ÊÔÀ®)¡×¤¬±¿¹Ô¤ò½ª