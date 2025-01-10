±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè11Àá¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤ï¤º¤«3¾¡¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À®ÀÓ¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬15¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ç¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤Ï±ó¤Î¤¯°ìÊý¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯OB¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ó»á¤Ï½ÉÅ¨¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¸½¾õ¤ò±Ñ¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤ÆÄËÎõ¤Ë