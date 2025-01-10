£¸Æü¡¢²ÚÅì»ÕÈÏÂç³ØïÜ¹Ô¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¿Þ½ñ´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡£¡Ê¾å³¤¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Î­±Ï¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¾å³¤1·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¾å³¤»Ô¤Ë¤¢¤ë²ÚÅì»ÕÈÏÂç³Ø¤Ç8Æü¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Ë²È¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ê¤É¤ËÅ½¤ë±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÂÐ¶ç¡Ö½ÕÎþ¡×¤ò½ñ¤¯ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±Âç¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ï10Ç¯Ï¢Â³¡£¶µ°÷¤È³ØÀ¸¤Ï17Æü¤Þ¤ÇÅÁÅýÊ¸²½¤Î¼ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿½ÕÎþ¤Î½ñ¼Ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡£¿Þ½ñ´Û¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆ±Æü¡¢³ØÆâ¤Ç½ñÆ»¤ò¶µ¤¨¤ë¶µ¼ø¤äÀì¹¶¤¹¤ë³Ø