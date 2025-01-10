FCÅìµþ¤Ï10Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾®¸¶¸÷¾ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼(GM)¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁí³ç¡¢¤½¤·¤Æ¾¾¶¶ÎÏÂ¢¿·´ÆÆÄ¤Î¾·¤Ø¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£24¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿FCÅìµþ¡£¾®¸¶GM¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿Ô¤­¤ë¡£¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ëÀï½Ñ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²ÉÔÂ­¤¬Âç¤­¤ÊÍ×°ø¡£¹¶·â¤Î¥Á¥ã