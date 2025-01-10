Æ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤¬¿ÈÄ¹176cmÂÎ½Å45kg¤À¤Ã¤¿30ºÐ¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£µñ¿©¾É¤¬¸¶°ø¤Ç20¡Á30Âå¤Ë¤«¤±À¸Íý¤¬7Ç¯»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÈÄ¹176cmÂÎ½Å45kg¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÆ»Ã¼¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù#4¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À­¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤­¤ë½÷À­¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Ï¡ÈÆ»Ã¼»°