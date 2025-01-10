¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·§ÅÄÍË»Ò¤¬¡¢ºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:ÃÝ½ñË¼)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£DVD¡ØÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿·§ÅÄÍË»Ò2001Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë·§ÅÄÍË»Ò¡£»°»ù¤Î½Ð»º¤È»Ò°é¤Æ¤Ç°ì»þ¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢Éü³è¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÄê´üÅª¤ËDVD¤È¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·µì¤Î¥°¥é¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¥¿