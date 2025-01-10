ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ê±ü¡Ë¤ÈÀ±¾ò´ú¡á2021Ç¯¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬10ÆüÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯12·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¡ÊÂ®Êó¡¢µ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Êµ¤Æ°¸þ¤òÉÒ´¶¤Ë¼¨¤¹ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤ÏÁ°·î¤«¤é25Ëü6Àé¿ÍÁý¤¨¤¿¡£Áý²ÃÉý¤ÏÁ°·î¤è¤ê³ÈÂç¤·¡¢16Ëü¿ÍÄøÅÙ¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤À»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¼º¶ÈÎ¨¤Ï4.1¡ó¤Ç¡¢Á°·î¤«¤é²þÁ±¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï28¡¢29Î¾Æü¤ËÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë