Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡áÄ¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤¬10Æü¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¼ïÌÜ¤ò¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï3¼ïÌÜ¤¯¤é¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÅª¤ò¹Ê¤Ã¤Æ1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢Á°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¶ä¥á¥À¥ë¤ÇÀ¤³¦µ­Ï¿¤ò»ý¤ÄÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ËÌµþ¤Ç¤Ï5¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ