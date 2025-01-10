¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥ºÅìµþ¤«¤é¡¢¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥º ¥È¥í¥Ú¥¸¥§¥ó¥Ì ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯1·î20Æü(·î)¤è¤ê¡¢1³¬¡Ö¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÆîÊ©¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¢¥ó¥À¡¼¥ºÅìµþ¤¬¿·¤¿¤Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ý¤¤¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¹á¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤ÀÆîÊ©¡¦¥µ¥ó¥È¥í¥ÚÈ¯¾Í¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡È¥È¥í¥Ú¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¡£