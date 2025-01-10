ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤éËè»î¹ç¡¢·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯Çã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£À¼Í¥¡¦ÌÚÂ¼Úå¤Ï¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¥±¥Ð¥Ö¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ë¥±¥Ð¥Ö¥Þ¥·¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£º£Ç¯¤Ç´ÆÆÄ½¢Ç¤4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÄ«µ¯¤­¤¿¤é¡¢1Âæ¤ÎiPad¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î2·³¤Î