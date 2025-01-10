2025Ç¯1·î10ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØA-Studio+¡Ù¤ËÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¡¢»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤¬¡¢ÀÖÁ¿¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦¿ÆÍ§¤¬¸ì¤ëÅ·Á³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡Ä¡£30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÖÁ¿¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2024Ç¯4·î¹æ¤Îµ­»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢22Ç¯¤Î