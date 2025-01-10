¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¹¤ß¤ì¤ÏÊÝ°é±à¤Î¥Ñ¥ÑÍ§¡¦ÅçÅÄ¤Ë¼¹Ù¹¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤È¤ï¤ì¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤êÅðÄ°¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÅÄ¤ÎÆâ±ï¤ÎºÊ¡¦¤æ¤ê»Ò¤ÏÌ¼¤Î¥Þ¥Ê¤È¤³¤ì¤«¤é»º¤Þ¤ì¤ëÂèÆó»Ò¤Î¤¿¤á¡¢¼¨ÃÌ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤ì¤ÏÅçÅÄ¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë½Ð¤·¡¢¤æ¤ê»Ò¤â±þ¤¸¤ÆÅçÅÄ¤Î¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤¹¤ß¤ì¤ÏÅçÅÄ¤Î±¢¤Ë¶±¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂ´±à¤ÎÆü¡£¤æ¤ê