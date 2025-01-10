Nupur Anand[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £±£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ê£Â£ï£æ£Á¡Ë¤Î´´Éô¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤«¤é¤ÎÍÂ¤«¤ê»ñ»º¤¬º£Ç¯¡¢£µ£°£°£°²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢£µÇ¯°ÊÆâ¤Î£±Ãû¥É¥ëÄ¶¤¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡££Â£ï£æ£Á¤Î¥×¥ê¥Õ¥¡¡¼¥É¥Ð¥ó¥­¥ó¥°ÉôÌç¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥ì¥Ð¥¤¥ó»á¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ï£µÇ¯¤´¤È¤ËÇÜÁý¤·¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë£µÇ¯°ÊÆâ¤Ë¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï