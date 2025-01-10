¸µÃæÆü¤Î»³ºêÉð»Ê»á¡Ê56¡Ë¤¬¡¢ÆâÆ£¾°¹Ô»á¡Ê56¡Ë¤ÈYouTube¡Ö¥Ô¥«¥¤¥ÁÌ¾¸Å²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£À¸¤¨È´¤­¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¹·ÌïÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£»³ºê»á¤Ï¤Þ¤º¡Ö1Ç¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎ¡£¥±¥¬¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö1µåÌÜ¤Ë¼å¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ã¤Æ¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬»³ºê»á¤«¤é¸«¤¿ÀÐÀî¤Î²ÝÂê¤À¡£ÀÐÀî¤¬¤¹¤Ù¤­ÍýÁÛ¤ÎÂÇ·â¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì