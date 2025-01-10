EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Îµ¤¾Ýµ¡´Ø¤Ï¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡¢µ­Ï¿¤¬»Ä¤ë1850Ç¯°Ê¹ßºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º¶È³×Ì¿Á°¤Î¿å½à¤«¤é¤Î¾å¾ºÉý¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë1.5¡î¤ò½é¤á¤ÆÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£EU¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóµ¡´Ø¡¢¥³¥Ú¥ë¥Ë¥¯¥¹µ¤¸õÊÑÆ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î10Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï15.1¡î¤Ç¡¢µ­Ï¿¤¬»Ä¤ë1850Ç¯°Ê¹ßºÇ¤â½ë¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¤ÈÈæ¤Ù