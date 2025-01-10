¡ÖË»¤·¤¤¤«¤éÎÁÍý¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ê´Ö¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤·¤¿¤¤¡×¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤ó¤Ê¿ô¡¹¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢​¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¡Ø¤ª¤³¤¸¤ç¤µ¤ó¤È²È°û¤ß²È¤´ÈÓ¡Ù¡Ê¥ä¥¼/KADOKAWA¡Ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÎÁÍý¤ÇÇº¤ß¤¬¤Á¤ÊÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤ªÌòÎ©¤Á¥ì¥·¥Ô¤Î¾Ò²ð¤È¶¦¤ËÌþ¤·¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëËÜºî¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ