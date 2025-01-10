·ëº§¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬¤Ç¤­¤ë´î¤Ó¤ÏÂç¤­¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤È¤­¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ë»ö¼Â¤òÇÄ°®ÉÔ²÷¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÌäÂêÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ëÉ×ÉØ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢É×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¡¢°ì½ï¤ËÂÐ½è·×²è