µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£±£±Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï£±£°ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ú²èÁü①～⑫¡Û¤­¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¸á¸å9»þ～¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê12Æü¡Ë¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ÎÀã¡¦±«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Î¾å¶õÌó£µ£µ£°£°¥áー¥È¥ë¤Ë¤ÏÉ¹ÅÀ²¼£³£°ÅÙ°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì