2025Ç¯2·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆRay¤òÂ´¶È¤¹¤ë²¬ºê¼Ó³¨¡£Ray¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤ÀÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆRay¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ó³¨¤Î¥é¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¬ºê¼Ó³¨ Ray's HISTORYÁ°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Ray¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÈÆ±¤¸º¢¡¢½÷Í¥¶È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤âÀÚ¤Ã¤¿¼Ó³¨¡£½é¤ÎÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò·Ð¸³¤·¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì?¡Ù