11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÀã¤Ï¼¡Âè¤Ë¼å¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Î¤¦¤Á¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¹­¤¯Àã¤¬¹ß¤ê¡¢»Í¹ñ¤äµª°ËÈ¾Åç¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤à½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÚÀã¤È±«¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÛÂçÀã¤Ç¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤â¸á¸å¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÀã¤Ï¼å¤Þ¤ê¡¢µ¤²¹¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±«¤Ç¹ß¤ë½ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶å½£¤Ç±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÚÍ½ÁÛ¹ßÀã