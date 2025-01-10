¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëmov¤Ï1·î8Æü¡¢¹ñÆâ¤ÎÍ·±àÃÏ¡¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¸ý¥³¥ß¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢ÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡£Ë¬Æü¥é¥Ü¤¬ÆÈ¼«¤ËÁª½Ð¤·¤¿Í·±àÃÏ¡¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯108¥«½ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2024Ç¯11·î25Æü¡Á12·î2Æü¤Î´ü´Ö¤ÇGoogle¥Þ¥Ã¥×¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ý¥³¥ß1052·ï¡Ê¤¦¤Á³°¹ñ¸ì¸ý¥³¥ß¿ô561·ï¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ