Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤3²óÀï¤Ç2025Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2025Ç¯¤Î¥×¥ê¥á¡¼¥é¤ÎÀï¤¤¤¬º£½µËö¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ãÊÂ¹Ô³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢º£Àá¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢½à·è¾¡ÇÔÂà¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Î¹ç·×4¥Á¡¼¥à¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Á°È¾ÀïºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¼ó°Ì¥¿¡¼¥ó¤¬·ü¤«¤ë2°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÀï¤¤¤ËÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£2024Ç¯