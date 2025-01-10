Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Ï10Æü¡¢¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ÎMF¿·Î¤ÎÃ(29)¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ä¼ê¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¿·Î¤¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤ËV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£2021Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ï´ä¼ê¤Ë²ÃÆþ¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç38»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¹ß³Ê¤Î