Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤Çµ¯¤­¤¿Îó¼Ö»ö¸Î¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ2¿Í¤¬Æ§ÀÚ¤Î¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¾ì½ê¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ»àË´¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9Æü¸á¸å¡¢¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤Î»³ÍÛÅÅÅ´¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿2¿Í¤Ï20Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤«¤Ð¤ó¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤ÎÇã¤¤ÊªÂÞ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤Ï¡¢¡ÖÆ§ÀÚ¤ÎÅÅÃì¤Ë±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½