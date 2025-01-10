¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ï1·î7Æü¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿CONCENT DESIGN SCHOOL¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÀè¤Ø ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¡¼¡×¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥À¡¼¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÀè¤Ø ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¡¼¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢Åö½é¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤Èµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖCONCENT