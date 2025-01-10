¡ØLOTTE CHOCO PIE ¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBOOK¡Ù¤¬1·î15Æü¤ËÊõÅç¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¤ÎÅ·¤×¤é¤È¤Ï¡©»ïÌÌ¤Ç¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð ËÜ»ïÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ºòÇ¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤¤ª²Û»Ò¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¤­¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£ ¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÉªÃÖ¤­¤äÊú¤­