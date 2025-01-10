ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ç¾èµÒ¤¬ÍÂ¤±¤¿¸¤¤¬Ã¦Áö¤·¡¢³êÁöÏ©¤¬±¿ÍÑÄä»ß¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆáÇÆ¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ç¿¦°÷¤¬±©ÅÄ¹Ô¤­¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¼ê²ÙÊª¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾èµÒ¤¬ÍÂ¤±¤¿¸¤¤¬Ã¦Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¦Áö¤·¤¿¸¤¤Ï³êÁöÏ©¤ÎÀ¾Â¦¤Þ¤ÇÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¡¢¶õ¹Á¿¦°÷¤é¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê14Ê¬´Ö¡¢³êÁöÏ©1ËÜ¤¬±¿ÍÑÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢7ÊØ¤ÇºÇÂç13Ê¬¤ÎÃÙ