Ë¡À¯Âç³Ø¤Ç¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷¡£¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£Ë¡À¯Âç¡È¥Ï¥ó¥Þ¡¼½÷¡Ê22¡Ë¡ÉÂáÊá¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷¤ÏÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤×¤ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÅìµþ¡¦Ä®ÅÄ»ÔÁê¸¶Ä®¤Ë¤¢¤ëË¡À¯Âç³Ø¤ÎÂ¿Ëà¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï10Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¿¦°÷¡Ö²¿¼Ô¤«¤¬¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤¬¿Í¤¬10¿Í