2020Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦»ÖÂ¼¤±¤ó»á¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿»ÖÂ¼»á¤Î»Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö»ÖÂ¼¤±¤ó¡ßJOURNAL STANDARD¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿²È¡¦Áà¾åÏÂÈþ»á¤¬1991Ç¯¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥í¥óT¡¢¥¯¥ë¡¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÎÁ´3¥â¥Ç¥ë¡£¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥¤