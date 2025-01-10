BS10¤Î³«¶Éµ­¼Ô²ñ¸«¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËã¿ýÂç²ñ¡ØÆüÀ¶¿©ÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä Ëã¿ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼BS10¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ù(Ëè½µ¿åÍË19:00¡Á)¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤¬1,000Ëü±ß¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤¬500Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²¬ÅÄ¼Ó²Â¡û¹ñÆâ¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤È¤·¤ÆºÇ¹â³Û¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñÆâ¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤È¤·¤ÆºÇ¹â³Û¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â(KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä)¤Ï¡¢¾Þ¶âÁí³Û1,000Ëü±ß¤Î¥Ü¡¼¥É