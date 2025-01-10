¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬±ê¾å¡£±¿Å¾Ãæ¤Ë±ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ï©Â¦ÂÓ¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¡£²ÙÂæÉôÊ¬¤«¤é·ã¤·¤¤±ê¤È¹õ±ì¤¬¡£10Æü¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÅìËÌÆ»¾å¤ê¤ÎÂ¼ÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¡Ö4¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±¿Å¾¼ê¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É5Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÇÏ©Â¦ÂÓ¤ËÄä¼Ö¤·¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥äÉÕ¶á¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£