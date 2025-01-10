2025Ç¯1·î7Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¹âµé½»Âð³¹¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¤Ç»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢Â¿Âç¤ÊÈï³²¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼Í³¿¿¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤äÆ±¤¸¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤ÎÇÐÍ¥¡¦Åí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆî²ÌÊâ¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬»³²Ð»ö¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Åí°æ¤«¤ª¤ê¡ÖÁ´¾Æ¤·¤¿Í§¿ÍÂð¤â¿ô¤¢¤Ã¤Æ...¡×ÃæÂ¼Í³¿¿¤µ¤ó¤Ï1·î£¹Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë