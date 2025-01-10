[𝐏𝐋𝐀𝐍𝐉] ORIGINAL¡§'Not Puppy Love' - MAME ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1(¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó)¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥»¥ë¥Õ´ë²è¡ÖPLANJ¡×(¥×¥é¥ó¥È)¤ÎÂè9ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ØNot Puppy Love([PLANJ] ORIGINAL¡§¡ÆNot PuppyLove¡Ç- MAME)¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û[PLANJ] ORIGINAL¡§'Not Puppy Love' - MAME [PLANJ]Âè9ÃÆ¤Ï¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¡¢±Ñ¸ì»ì¤ò·Ú¤ä¤«