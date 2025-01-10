2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡ØËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡ª¡ÁMIRAI DAYS¡Á¡Ù¤¬¡¢¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ£²£´¶É¥Í¥Ã¥È¡ÖANiMAZiNG!!!¡×¤Ë¤Æ¡¢1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥×¥ê¥­¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2004Ç¯¤Î¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥­¥å¥¢¡Ù¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¤Î½÷»ù¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤ÆË½¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î