【メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-】 1月26日19時より配信予定 グッドスマイルカンパニーは、配信番組「メカスマ NEW LINE UP -2025 WINTER-」を1月26日19時より配信を予定している。 本番組では、同社のホビーブランド「メカスマ」で展開されている「MODEROID」シリーズ、「THE 合体」シリーズの最新情報の発表を予定している。