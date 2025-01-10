J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿10Æü¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ì¤ÌÀ¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤¬»Ä¤ë´¨¶õ¤Î²¼¡¢Îý½¬¸å¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÆü¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏJ¥ê¡¼¥°³¦·¨¤Ç¤Ï¹±Îã¤À¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¤¡£²Æ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡×¤È²ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ò¤¦¤é¤ä¤ó¤À¡£1·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤¿¤á¡¢É¬Á³Åª¤Ë¿·¥Á¡¼¥à»ÏÆ°Ä¾¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ÂÆ£¤ÏJ2ÂçÊ¬¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð