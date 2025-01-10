ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¢»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¤¬¼¯²°»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤È¤¤¤¦¿Í¸¢ÌäÂê¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼¯²°»Ô¤Î¹â·¨Ãæ³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÎ¶»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦»ÔÀî·ò°ì¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¡Ë¡ÖÈï³²¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÍÁ³ÙÇÃ×¤µ¤ì¤ÆÀÄ½Õ¤â