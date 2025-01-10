´ä²°µ£³°Áê´ä²°µ£³°Áê¤Ï10Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢13¡Á16Æü¤ÎÆüÄø¤Ç´Ú¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Ñ¥é¥ª¤Î3¥«¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏìäÑ¼Îõ³°Áê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£Â¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤Ë¸å¤í¸þ¤­¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¤ò¹µ¤¨¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤¹¤ëÆüÊÆ´Ú¡¢ÆüÊÆÈæ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×À­¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£´ä²°»á¤ÏË¬´Ú¤Ë´Ø¤·¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â´Þ¤á¡¢°ú¤­Â³¤­Æü´Ú¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£º®Íð¤¬Â³¤¯´Ú¹ñ¤ÎÆâÀ¯